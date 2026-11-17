Kungahuset gratulerar nya Bond: ”Välkommen”
Det brittiska kungahuset har kommenterat nyheten att skådespelaren Robert Pattinson fått rollen som agenten James Bond.
”Välkommen till hans majestäts hemliga tjänst, Bond”, skriver det i ett uttalande på X.
40-årige Pattinson tar över rollen efter Daniel Craig och ska göra den 26:e filmen i James Bond-serien.
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