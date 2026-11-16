På flera kultursidor tycks tyckarna överens: Att Robert Pattinson får ta över stafettpinnen som agent 007 är ett smart val.

I The Hollywood Reporter skriver James Hibberd att Pattinson är det smarta, men säkra kortet – ett beprövat dragplåster som kan få karaktären ”shaken and stirred”.

Sina 40 år till trots har Pattinson en ”evigt ung aura” – och hans erfarenhet kan vara en framgångsfaktor, menar Aftonbladets Stefan Hedmark.

I The Guardian skriver Peter Bradshaw i stället att Pattinsons sensualitet och coolhet gör honom till det utmärkta valet.

”Kanske får vi till och med se Bonds feminina sida.”

På samma sätt undrar DN:s Fredrik Sahlin om vi nu står inför en ny sorts Bond, som är ”mörkare, märkligare och möjligen mer kinky”.

Joakim Silverdal, filmreporter på Kulturnytt, tror även han att Pattinson kan axla smokingen. Men på ett personligt plan blev det möjligen en besvikelse.

– Han har visat att han kan, bara han vill. Frågan är om vi vill, för nu förlorar vi en av våra mest spännande skådespelare in i Bond-träsket, säger han.

Mattias Bergqvist däremot är inte helt övertygad. Han hade hellre sett ”Slow Horses-aktuella” Jack Lowden som nästa Bond, skriver han i Expressen.