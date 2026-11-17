Efter att Robert Pattinson presenterats som ny James Bond blir den naturliga följdfrågan: Vilka är nästa generations Bondbrudar?

Med den nya regissören Denis Villeneuve vid rodret kan man anta att dessa kvinnor kommer stå i kontrast mot de ofta hjälplösa unga damer som förekommit tidigare, skriver Vogue.

Magasinet har listat 45 kandidater som ”skulle vara perfekta för rollen”. Bland dem finns Zendaya, artisterna Rosalía och Charli XCX samt den norska skådespelaren Renate Reinsve.

”Om Bonds senaste uppdrag tar honom till Skandinavien är det lätt att föreställa sig den norska Oscarsnominerade indiefavoriten [...] vid hans sida i rollen som en iskall och handlingskraftig kollega”, skriver Vogue om Reinsve.