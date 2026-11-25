Judi Dench – som spelade höga spionchefen M i en rad Bondfilmer – har nu uttalat sig om castingen av Robert Pattinson. När hon gästade ITV:s morgonshow ”Lorraine” förklarade skådespelaren att hon ”inte kan bärga sig” att få ta del av Pattinsons tolkning av den brittiska elitagenten.

Däremot befarar hon att det kan bli ”en kamp” att till fullo ta till sig upplevelsen.

– Jag kan knappt se ordentligt, säger hon.

Dench, som är 91 år, är sedan länge diagnostiserad med åldersförändringar i gula fläcken, något som gör det allt svårare att se.