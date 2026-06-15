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Mexikanska fotbollsälskare krokar arm med svenska fans. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Bildspel: Supportrarna klädde Monterrey i gult och blått

Av Daniel Persson
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Tusentals svenskar har laddat upp i Monterrey inför söndagsnattens öppningsmatch i VM för svenskt vidkommande. Se bilder från firandet som varat i flera timmar före avspark.

Inne på arenan spelas det Abba och alltmer blått och gult syns också på läktarna.

VM började med fest på innerplan

Många övade på Gyökeres målgest inför matchen. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Tusentals svenskar har tagit sig till Mexiko för att föra fram Sverige mot seger. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
En hel del vill visa stöd för Sverige, även med mexikansk touch. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Det råder inget tvivel om vem som är den stora stjärnan i Sveriges lag. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Bengaler och sång präglade uppladdningen. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
De svenska VM-supportrarna ”kannar på” inför matchen. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Dogge Doggelito är en av fansen som är på plats. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Här tar svenska fansen över mexikanska staden
tv.aftonbladet.se
Stämningen var på topp timmarna före avspark
www.fotbollskanalen.se
Svenska fans intervjuade inför matchen
Expressen
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