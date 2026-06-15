Bildspel: Supportrarna klädde Monterrey i gult och blått
Tusentals svenskar har laddat upp i Monterrey inför söndagsnattens öppningsmatch i VM för svenskt vidkommande. Se bilder från firandet som varat i flera timmar före avspark.
Inne på arenan spelas det Abba och alltmer blått och gult syns också på läktarna.
VM började med fest på innerplan
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