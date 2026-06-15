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Alexander Isak efter sitt 2–0-mål. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
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JUST NU: Tunisien reducerar före paus

Av Daniel Persson
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SVE–TUN 2–1 | Ett offensivt Sverige har skapat flera bra lägen mot Tunisien och tillåtits anfalla med fart flera gånger. Efter knappt 40 minuter spelat är de blågula klart bättre än sin motståndare.

Mittfältaren Yasin Ayari spräckte nollan i sjunde minuten efter att ha tagit vara på en misslyckad rensning och stänkt in bollen i krysset bakom Tunisiens målvakt Mouhib Chamakh. Målet får anses vara särskilt speciellt för Ayari, som har tunisiskt påbrå. Han firade dock återhållsamt.

I 30:e minuten utökade Alexander Isak efter att ha tagit sig fram längs vänsterkanten och skjutit ett välplacerat mål i bortre målgaveln. Tunisien har inte haft många chanser under första halvlek, men i den 43:e minuten stack Tunisien upp och Omar Rekik nickade in 1–2 på ett välavvägt inlägg.

Lagens startuppställningar

Sverige (5–3–2):

Kristoffer Nordfeldt – Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Alexander Bernhardsson – Benjamin Nygren, Jesper Karlström, Yasin Ayari – Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

Tunisien (5–4–1):

Mouhib Chamakh – Ali Abdi, Montassar Talbi, Omar Rekik, Yan Valery, Mohamed Amine Ben Hmida – Hannibal Mejbri, Rani Khedira, Ellyes Skhiri, Anis Slimane – Elias Saad.

Laguppställningen på Fifas hemsida
www.fifa.com
Gudmundsson anses stark nog för att starta
TT
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