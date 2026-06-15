JUST NU: Tunisien reducerar före paus

SVE–TUN 2–1 | Ett offensivt Sverige har skapat flera bra lägen mot Tunisien och tillåtits anfalla med fart flera gånger. Efter knappt 40 minuter spelat är de blågula klart bättre än sin motståndare.

Mittfältaren Yasin Ayari spräckte nollan i sjunde minuten efter att ha tagit vara på en misslyckad rensning och stänkt in bollen i krysset bakom Tunisiens målvakt Mouhib Chamakh. Målet får anses vara särskilt speciellt för Ayari, som har tunisiskt påbrå. Han firade dock återhållsamt.

I 30:e minuten utökade Alexander Isak efter att ha tagit sig fram längs vänsterkanten och skjutit ett välplacerat mål i bortre målgaveln. Tunisien har inte haft många chanser under första halvlek, men i den 43:e minuten stack Tunisien upp och Omar Rekik nickade in 1–2 på ett välavvägt inlägg.