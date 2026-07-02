Potter lovar att stanna till 2028: ”Känner ansvar”

Sveriges förbundskapten Graham Potters kontrakt sträcker sig till 2030 men risken finns att han lämnar landslaget dessförinnan, om något annat uppdrag lockar honom. Under sin senaste presskonferens gav engelsmannen dock ett löfte om att stanna på posten över EM 2028, som avgörs på de brittiska öarna. Det rapporterar Sportbladet.

– Det är bland det största jag har varit med om. Det är minnen för livet. Du känner också ett stort ansvar och att du är en del av något större eftersom du representerar en hel nation, säger Potter.