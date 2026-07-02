Potter lovar att stanna till 2028: ”Känner ansvar”
Sveriges förbundskapten Graham Potters kontrakt sträcker sig till 2030 men risken finns att han lämnar landslaget dessförinnan, om något annat uppdrag lockar honom. Under sin senaste presskonferens gav engelsmannen dock ett löfte om att stanna på posten över EM 2028, som avgörs på de brittiska öarna. Det rapporterar Sportbladet.
– Det är bland det största jag har varit med om. Det är minnen för livet. Du känner också ett stort ansvar och att du är en del av något större eftersom du representerar en hel nation, säger Potter.
bakgrund
EM i fotboll 2028
Wikipedia (sv)
Europamästerskapet i fotboll 2028 kommer att bli det artonde Europamästerskapet i fotboll för herrar. Turneringen kommer att spelas 9 juni–9 juli 2028 i England, Irland, Skottland och Wales. I likhet med de tre närmast föregående EM-turneringarna kommer 24 lag att delta.
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