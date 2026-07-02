Krönikor: Lämnar som ett lag – nu måste spelet utvecklas

De 26 spelare som togs ut och samlades i slutet av maj lämnar VM som ett lag, menar flera bedömare efter veckans uttåg. Dagens Nyheters Johan Esk imponeras av mycket men framförallt av sättet som gruppen repade mod på efter storförlusten mot Nederländerna.

”Och när Potters Sverige kommer att gå vidare i höst är det som ett kollektiv”, skriver han.

Med sig från Nordamerika tar landslaget nyttiga erfarenheter, fortsätter Anders Lindblad i Svenska Dagbladet.

”Det gäller att bygga vidare på det som redan gett resultat, förädla och finslipa”, skriver han.

Inför fortsättningen – först väntar Nations League i höst – har beskedet från förbundskapten Graham Potter varit att han kommer att fortsätta utgå från VM-truppen. Det överraskar Fotbollskanalens Olof Lundh.

”Det enda som förvånande på hans presskonferens var att han inte öppnade porten på vid gavel för Williot Swedberg, Hugo Larsson, Roony Bardghji och andra ratade spelare”, skriver han.

När laget återsamlas i september bör ambitionen vara att utveckla det svenska spelet, menar Sportbladets Simon Bank.

”På andra sidan semestern måste uppgiften breddas, då måste den också handla om utveckling av spelidén”, skriver han.