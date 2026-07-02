Experter: Sverige bör spela 4-4-2-formation oftare

Sverige förlorade sextondelsfinalen mot Frankrike, men flera experter gillade formationen som förbundskapten Graham Potter använde.

En formation med fyra backar, fyra mittfältare och två anfallare bör vara det svenska herrlandslagets signum framöver. Det tycker både TV4-experterna Jonas Olsson och landslagsikonen Zlatan Ibrahimovic efter Sveriges uttåg ur VM, rapporterar Expressen.

Förbundskapten Graham Potter valde en ny taktik i sextondelen mot Frankrike jämfört med gruppspelet, då det ofta var tre eller fem backar som försvarade för Sverige.

– Jag måste ge beröm till Graham Potter som gick tillbaka till 4-4-2, det är så jag tycker att de ska spela, sa Ibrahimovic i amerikanska Fox Sports sändning.