Experter: Sverige bör spela 4-4-2-formation oftare
En formation med fyra backar, fyra mittfältare och två anfallare bör vara det svenska herrlandslagets signum framöver. Det tycker både TV4-experterna Jonas Olsson och landslagsikonen Zlatan Ibrahimovic efter Sveriges uttåg ur VM, rapporterar Expressen.
Förbundskapten Graham Potter valde en ny taktik i sextondelen mot Frankrike jämfört med gruppspelet, då det ofta var tre eller fem backar som försvarade för Sverige.
– Jag måste ge beröm till Graham Potter som gick tillbaka till 4-4-2, det är så jag tycker att de ska spela, sa Ibrahimovic i amerikanska Fox Sports sändning.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen