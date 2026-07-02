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Sverige förlorade sextondelsfinalen mot Frankrike, men flera experter gillade formationen som förbundskapten Graham Potter använde. (Matt Slocum /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Experter: Sverige bör spela 4-4-2-formation oftare

Av Jacob Ruderstam
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En formation med fyra backar, fyra mittfältare och två anfallare bör vara det svenska herrlandslagets signum framöver. Det tycker både TV4-experterna Jonas Olsson och landslagsikonen Zlatan Ibrahimovic efter Sveriges uttåg ur VM, rapporterar Expressen.

Förbundskapten Graham Potter valde en ny taktik i sextondelen mot Frankrike jämfört med gruppspelet, då det ofta var tre eller fem backar som försvarade för Sverige.

– Jag måste ge beröm till Graham Potter som gick tillbaka till 4-4-2, det är så jag tycker att de ska spela, sa Ibrahimovic i amerikanska Fox Sports sändning.

Potter om att fortsätta med 4-4-2: ”En möjlighet”
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Sverige förlorade sextondelsfinalen med 0–3
www.svenskfotboll.se
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