Oväntat lite stök i Stockholm under VM-matcherna
Det har varit oväntat lite stök och fylla på de 26 Stockholmskrogar som fått tillstånd att hålla extraöppet under VM-matcher nattetid, rapporterar Ekot.
– På det stora hela har de allra flesta skött sig alldeles utmärkt, säger Lena Persson, områdeschef för tillstånds- och tillsynsenheten i Stockholms stad.
Uppfattningen delas av både krogägare och polis även i andra delar av landet.
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