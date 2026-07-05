Oväntat lite stök i Stockholm under VM-matcherna

Fotbollssupportrar under Sveriges gruppspelsmatch mot Japan i fotbolls-VM på nattklubben Trädgården i Stockholm.

Det har varit oväntat lite stök och fylla på de 26 Stockholmskrogar som fått tillstånd att hålla extraöppet under VM-matcher nattetid, rapporterar Ekot.

– På det stora hela har de allra flesta skött sig alldeles utmärkt, säger Lena Persson, områdeschef för tillstånds- och tillsynsenheten i Stockholms stad.

Uppfattningen delas av både krogägare och polis även i andra delar av landet.