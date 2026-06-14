Svenska fansens laddning inför premiären
Över 4 000 svenska fans har tagit sig till mexikanska Monterrey för att se Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Stämningen var hög utanför matcharenan inför matchen, visar bilder från Bildbyrån.
47 000 av 53 000 biljetter har sålts inför matchen på Estadio Monterrey.
– Det är otroligt. För mig och för laget, säger förbundskapten Graham Potter.
Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf lovar att laget ska göra sitt yttersta för att göra fansen stolta.
– De har tagit sin tid och lagt ner pengar på att komma hit och stötta oss. Det är inget som vi tar för givet, fortsätter han.
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