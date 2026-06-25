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BIll Gates efter förhöret. (Jose Luis Magana /AP/TT / AP)
EpsteinhärvanUtredningen

Bill Gates: Epstein tänkte utpressa mig om otroheten

Av Anders Hovne
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Microsofts grundare Bill Gates hävdar att sexförbrytaren Jeffrey Epstein planerade att använda kunskap om Gates otrohetsaffärer för att utpressa honom. Det framkommer i kongressens förhör med Gates, rapporterar AFP.

Under förhöret vittnade Gates om ”förtäckta hot” och att Epstein pressade honom att behålla kontakten trots att Gates ville distansera sig från Epstein.

Han sa också att han aldrig fått direkta utpressningsmejl men att det i utredningsmaterialet finns sådana mejl, som aldrig skickades.

– När man läser de här mejlen framstår det som högst sannolikt att han övervägde att utpressa mig, sa Gates i förhöret.

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AFP  · Ofta betalvägg
Gates har aldrig anklagats för brott under Epsteinutredningen
www.thewrap.com
Förhördes bakom stängda dörrar
www.theguardian.com
Förhöret pågick i sex timmar
CBS News
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