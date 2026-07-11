Björn bröt sig in i sovrum – kom tillbaka två gånger

Natten till torsdag vaknade en äldre man i japanska Tohokuregionen till en obehaglig syn: En björn stod i sovrummet och tittade på honom. Nippon tv har intervjuat mannens son, Matsubara Yuta, som säger att björnen sprang iväg när hans pappa började skrika.

Men björnen gav sig inte, utan återkom vid ytterligare två tillfällen under natten, enligt Yuta. Vid sista tillfället fångade övervakningskameror utanför huset hur björnen försökte slå sig in. Blinkande lampor fick till slut djuret att ge sig av.

– Björnen verkade van vid att vara runt människor. Den verkade till och med veta hur man öppnar dörrar, säger Matsubara Yuta.

Det senaste året har 13 personer dött till följd av björnattacker i Japan.