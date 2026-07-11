Honung, rödvin och kameror ska fånga Japans björnar

Det senaste året har 13 personer dött till följd av björnattacker i Japan. För att lugna medborgarna har myndigheterna nu satt upp 800 övervakningskameror som ska kartlägga björnstammen, rapporterar Ekot.

Kamerorna förses med bete av honung som har blandats ut i rödvin, en blandning som björnar tydligen är särskilt förtjusta i. För att nå betet måste björnarna ställa sig på bakbenen, vilket gör det möjligt att se de vita markeringarna som björnen har på bröstkorgen och som gör det möjligt att identifiera dem.

Målet är att ta reda på hur många björnarna är, hur de rör sig och var i landet som myndigheterna behöver sätta in skyddsjakt. I Tokyo väntas man inom kort lyfta ett 20 år gammalt förbud mot att skjuta björn, rapporterar Nippon tv.