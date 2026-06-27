Bolaget hyllas av polisen – pausade spelning i Skellefteå

Bolaget släppte nyligen en egen VM-låt.

När Bolaget spelade på festivalen Summertime i Skellefteå fick de plötsligt ta en paus på grund av bråk. Nu hyllas gruppens initiativ av polisen.

Bandet hade sett män i publiken som ”gruffade och spottade på varandra”.

”De talade dem till rätta från scenen och spelningen kunde sedan fortgå. Mycket bra gjort av Bolaget!” skriver polisen på sin hemsida.