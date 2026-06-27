Bolaget hyllas av polisen – pausade spelning i Skellefteå
När Bolaget spelade på festivalen Summertime i Skellefteå fick de plötsligt ta en paus på grund av bråk. Nu hyllas gruppens initiativ av polisen.
Bandet hade sett män i publiken som ”gruffade och spottade på varandra”.
”De talade dem till rätta från scenen och spelningen kunde sedan fortgå. Mycket bra gjort av Bolaget!” skriver polisen på sin hemsida.
bakgrund
Bolaget
Wikipedia (sv)
Bolaget är en svensk musikgrupp från Falun, som bildades 2019. Gruppen består av Adam Bergestål, Gustav Jörgensen, Oliver Norqvist och William Ahlborg. Gruppens låt "Kan inte gå" blev Sveriges mest streamade låt under 2022 och har sålt fyra gånger platina. Under 2023 lyckades även deras låt "Ikväll igen" bli årets mest streamade låt i Sverige, samtidigt som "Kan inte gå" även 2023 knep andraplatsen. Vid Grammisgalan 2024 utsågs "Ikväll igen" till Årets låt. Den 19 december 2025 meddelade Emanuel Silva på Aftonbladet att Bolaget skulle släppa sin allra första låt på engelska, som de skrev i samband med att de skulle uppträda under NHL-helgen på Hovet. Låten, som går under titeln "Knock Me Out", släpptes sedan på juldagen den 25 december 2025. I mars 2026 blev det känt att den ena av gruppens fyra medlemmar, Oliver Norqvist, skulle ta över Arash "Ash" Pournouris plats som jurymedlem i Idol, från och med säsongsstarten av den 22:a säsongen av programmet.
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