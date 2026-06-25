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Jämställdhetsminister Nina Larsson (L) när hon talade vid Mångfaldsparaden i Almedalen tidigare i veckan. (Henrik Montgomery/TT)
Festivalsommaren

Ministern blixtinkallar till möte före festivalsommaren

Av Marcus Lindén
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Inför högsommaren blixtinkallar jämställdhetsminister Nina Larsson (L) viktiga samhällsaktörer som säkerhetsbolag, festivalarrangörer och kommuner till ett möte om tjejers trygghet. Det meddelar hon på Aftonbladets debattsida.

Bakgrunden är en ny rapport från Folkhälsomyndigheten som innehåller ”fullkomligt hårresande siffror” om sexuella övergrepp och trakasserier. Syftet med mötet är att höja medvetenheten och diskutera vad som kan göras direkt.

”Alltför många larmklockor ringer samtidigt”, skriver Larsson.

I artikeln listar hon några saker som bör ske: SKR bör kontakta alla kommuner, säkerhetsbolag bör uppdatera sina väktare om sexualiserat våld och Svensk Camping bör agera för att förebygga våldtäkter på campingplatser.

Larsson: En väckarklocka som måste tas på allvar nu
debatt · Aftonbladet
Var fjärde ung kvinna utsatt i ”hjälplöst tillstånd” (3 juni)
Aftonbladet
Läs rapporten här
www.folkhalsomyndigheten.se
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FestivalsommarenNina LarssonLiberalernaFolkhälsomyndighetenSKR, Sveriges kommuner och regionerJämställdhetPolitik