Dansbandsveckan får norsk polishjälp

För första gången tar svensk polis hjälp av norska kollegor under Dansbandsveckan i Malung, där närmare var femte besökare väntas komma från Norge. Det rapporterar P4 Dalarna.

Två norska poliser ska delta i arbetet, och förhoppningen är att det gränsöverskridande samarbetet bland annat ska leda till fler beslag av narkotika och fler gripanden av smugglare.

Samtidigt kommer polisen att kamerabevaka evenemanget med drönare för att förebygga och utreda brott.