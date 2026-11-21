Bolsonaro intensivvårdas för tarmvred igen
Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro har än en gång lagts in på intensivvården med tarmvred, uppger sjukhuset DF Star i Brasilia enligt AFP.
71-åringen har dragits med återkommande mag- och tarmproblem sedan han knivhöggs i magen under valrörelsen 2018.
Bolsonaro är ”stabil, vaken, alert och andas utan hjälp”, skriver sjukhuset i en uppdatering.
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