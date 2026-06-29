Boozt skruvar upp prognos – spår högre tillväxt
Boozt lämnar en slags omvänd vinstvarning efter börsens stängning på måndagen.
E-handelsbolaget räknar med att omsättningen ökar med omkring 13 procent i det andra kvartalet. Det framgår av en preliminär uppdatering.
”Tillväxten var bred, med stöd från alla större kategorier och alla större marknader under kvartalet”, skriver bolaget.
Den justerade rörelsemarginalen, ett mått på bolagets lönsamhet, väntas samtidigt förbättras till 6,5 från 3,4 procent under motsvarande kvartal i fjol.
Mot den bakgrunden höjer Boozt sin helårsprognos. Bolaget räknar nu med en omsättningstillväxt på 7–11 procent i lokal valuta, mot tidigare 3–8 procent. Den justerade rörelsemarginalen höjs till 6,0–6,8 procent, jämfört med tidigare 5,6–6,8 procent.
Vinstvarning
Wikipedia (sv)
Ett börsnoterat företag kan gå ut med en vinstvarning om de inte längre tror att vinsten för perioden kommer att bli lika hög som tidigare prognosticerat. Om ett bolag tror att vinsten för perioden kommer att överstiga vad de tidigare ansåg kallas det för omvänd vinstvarning. Vinstvarningar brukar oftast komma ut 1-3 veckor innan det är dags att redovisa resultatrapporten. Detta anses vara en lämplig tidpunkt eftersom företaget då har tillräcklig information och inte fördröjer att kommunicera något som kan påverka aktiekursen.
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