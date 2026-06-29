Boozt skruvar upp prognos – spår högre tillväxt

Boozt lämnar en slags omvänd vinstvarning efter börsens stängning på måndagen.

E-handelsbolaget räknar med att omsättningen ökar med omkring 13 procent i det andra kvartalet. Det framgår av en preliminär uppdatering.

”Tillväxten var bred, med stöd från alla större kategorier och alla större marknader under kvartalet”, skriver bolaget.

Den justerade rörelsemarginalen, ett mått på bolagets lönsamhet, väntas samtidigt förbättras till 6,5 från 3,4 procent under motsvarande kvartal i fjol.

Mot den bakgrunden höjer Boozt sin helårsprognos. Bolaget räknar nu med en omsättningstillväxt på 7–11 procent i lokal valuta, mot tidigare 3–8 procent. Den justerade rörelsemarginalen höjs till 6,0–6,8 procent, jämfört med tidigare 5,6–6,8 procent.