Shein får grönt ljus för börsnotering i Hongkong

Klädjätten Shein har fått grönt ljus för börsnotering i Hongkong av Kinas finansinspektion, rapporterar AFP.

Enligt myndigheten planerar Shein att sälja upp till 341,6 miljoner aktier. En källa uppger för Reuters att börsnoteringen sannolikt sker i september eller oktober.

Tidigare försök att börsnotera sig på New York- och London-börserna har inte godkänts av myndigheterna.

Shein har vuxit explosivt de senaste åren med sitt ”fast fashion”-koncept. Under 2025 exporterade de varor för motsvarande nästan 140 miljarder kronor.