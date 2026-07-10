Shein får grönt ljus för börsnotering i Hongkong
Klädjätten Shein har fått grönt ljus för börsnotering i Hongkong av Kinas finansinspektion, rapporterar AFP.
Enligt myndigheten planerar Shein att sälja upp till 341,6 miljoner aktier. En källa uppger för Reuters att börsnoteringen sannolikt sker i september eller oktober.
Tidigare försök att börsnotera sig på New York- och London-börserna har inte godkänts av myndigheterna.
Shein har vuxit explosivt de senaste åren med sitt ”fast fashion”-koncept. Under 2025 exporterade de varor för motsvarande nästan 140 miljarder kronor.
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