EU ger miljardbot till kinesisk e-handlare

Kinesiska Alibabas e-handelssajt Ali Express anser att de böter de tilldelats av EU för att de inte gjort tillräckligt för att bekämpa illegala och förfalskade produkter på sin plattform är oproportionerliga.

Bötesbeloppet uppgår till 550 miljoner euro, motsvarande 6,1 miljarder kronor.

EU menar att företaget har förlitat sig för mycket på automatiska system och att de haft för lite personal.

– Risker måste identifieras och hanteras systematiskt för att säkerställa att konsumenter kan handla säkert på nätet, säger Henna Virkkunen, kommissionär med ansvar för teknisk suveränitet, säkerhet och demokrati i ett pressmeddelande.

Ali Express överväger nu noga hur de ska gå vidare i processen.