Barn fick tag i skadlig dos – Apotea följde inte reglerna

Apotea har inte följt branschens egna regler om ålderskontroller, vilket har gjort det möjligt för unga att beställa farliga mängder paracetamol. Det rapporterar Ekot.

En förälder till ett barn som har beställt stora mängder paracetamol i självskadesyfte säger att det är ”superfarligt och väldigt läskigt”.

När nyhetsprogrammet prövade att beställa stora mängder med en minderårigs personnummer fungerade det bara från ett nätapotek: Apotea. Företaget vill inte ställa upp på intervju, utan skyller på en brist i betalsystemet som nu har åtgärdats.