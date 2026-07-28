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Apoteas lager i Morgongåva. (Henrik Montgomery/TT)
E-handelns framtid

Barn fick tag i skadlig dos – Apotea följde inte reglerna

Av Marcus Lindén
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Apotea har inte följt branschens egna regler om ålderskontroller, vilket har gjort det möjligt för unga att beställa farliga mängder paracetamol. Det rapporterar Ekot.

En förälder till ett barn som har beställt stora mängder paracetamol i självskadesyfte säger att det är ”superfarligt och väldigt läskigt”.

När nyhetsprogrammet prövade att beställa stora mängder med en minderårigs personnummer fungerade det bara från ett nätapotek: Apotea. Företaget vill inte ställa upp på intervju, utan skyller på en brist i betalsystemet som nu har åtgärdats.

Självskador med paracetamol har ökat rejält bland unga
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Forskaren om åldersgräns på paracetamol: ”Suicidpreventiv effekt”
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Hit kan du vända dig om du mår dåligt

För dig som mår dåligt finns alltid hjälp att få.

Det är viktigt att ta kontakt och be om hjälp. Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Nedan listas en rad olika stödnummer och organisationer som du kan kontakta.

Till dig som har självmordstankar – hit kan du vända dig
www.1177.se
Mind Självmordslinjen
mind.se
Jourhavande präst i Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se
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