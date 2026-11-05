Ett tunnelbanetåg passerar en välkänd skyline av hus på Södermalm i Stockholm. Arkivbild.

Stockholmsbörsen steg inledningsvis på torsdagen och nådde ett nytt intradagsrekord. Men när USA-börserna öppnade kraftigt ner så föll även börsen i Stockholm. Vid stängning var indexen på minus:



· OMXS30: -0,4 %

· OMXSPI: -0,2 %



Den inledande uppgången innebar att det breda indexet OMXSPI noterade en ny rekordnotering för första gången sedan slutet av augusti.

Utvecklingen kom efter onsdagens mellanårsvalsrally på Wall Street, som också präglade Stockholmsbörsen under gårdagen.

ABB:s försäljning av robotdivisionen till japanska techinvesteraren Softbank stoppas av Kina, enligt källor till Financial Times. Aktien backade 4 procent.

It-säkerhetsföretaget Yubico redovisade urstark tillväxt i sin kvartalsrapport, där orderingången rusade 88 procent. Trots det sänks bolagets långsiktiga tillväxtmål. Samtidigt öppnar bolaget för att göra aktieutdelning framöver och aktien rusade 29 procent.

Skanskas orderingång var klart högre än väntat. Däremot ökade vinsten mindre än marknaden räknat med. Aktien backade drygt 1 procent.

Mot strömmen gick bland annat defensiva aktier som Essity och Astra Zeneca med uppgångar om 2 respektive 1 procent.

Försvarsbolaget Saab föll 4 procent i spåren av att det tyska försvarsbolaget Rheinmetalls besked om att skruva ned helårsprognosen.

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