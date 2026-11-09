Stockholmsbörsen öppnade handelsveckan strax under nollan, men vid 09.40-tiden har de ledande indexen vänt upp:



· OMXS30: +0,4%

· OMXSPI: +0,5%



Förra veckan präglades av AI-frossa på de globala marknaderna, men avslutades med viss återhämtning på Wall Street när investerare köpte dippen i teknikaktier. Medan Asienbörserna studsade tillbaka under morgonen handlas Europas index mer avvaktande.

Livekasinojätten Evolution har beslutat sig för att fortsätta med ett återköpsprogram av aktier för 2 miljarder euro, en åtgärd som brukar stärka aktien. Aktien backar dock något.

Svea Bank har ingått avtal om att bli storägare i betallösningsbolaget Qliro och kommer att äga runt en tredjedel av aktierna. Den kurspressade aktien rusar 80 procent.

SEB höjer riktkursen för konsultbolaget BTS, som rusade 16 procent i fredags efter en stark kvartalsrapport. Aktien stiger någon procent.

Teknikkoncernen Addtech får ett köpråd av Dagens Industri, som tror att aktien kan stiga runt 20 procent det närmaste året efter den senaste tidens tapp. Aktien stiger drygt 1 procent.

JP Morgan slopar säljrådet för Handelsbanken och ger en neutral rekommendation. Riktkursen höjs till 146 kronor, vilket är närmare 9 procent lägre än senaste stängningskursen. Aktien ökar kring 1,5 procent.

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