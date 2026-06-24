Börsen öppnar avvaktande – köpstämpel lyfter Truecaller

Stockholmsbörsen öppnar något uppåt efter gårdagens branta fall i spåren av den globala teknikfrossan. I Europa är det idel nedgångar, medan Asiens börser har handlats volatilt och mestadels landat på grönt.

Oljepriserna fortsätter samtidigt ner. Ett fat brentolja kostar nu drygt 76 dollar.

Byggbolaget Skanska har tecknat ett avtal värt cirka 3 miljarder kronor om att bygga ett Marriott-hotell i Cincinnati i USA. Aktien stiger något i öppningen.

SEB anser att botten är nådd för kommunikationsplattformen Truecaller och att vinsten kan börja växa igen. Storbanken köpstämplar därför aktien, som bedöms ha en uppsida på cirka 30 procent. Aktien rusar cirka 10 procent.

Gruvbolaget Lundin Golds vd Jamie Beck har köpt aktier i det egna bolaget för cirka 3,2 miljoner kronor. Aktien stiger marginellt.

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