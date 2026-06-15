Börsuppgången efter uppgörelsen tappade fart – Telia sänke

Uppgången på Stockholmsbörsen i spåren av helgens fredsuppgörelse mellan USA och Iran mattades av under förmiddagen och fortsatte i samma spår under eftermiddagen. Vid stängning var det breda indexet upp 0,3 procent, medan storbolagsindexet OMXS30 avancerade 0,7 procent.

SEB konstaterar i en marknadskommentar att många oklarheter återstår kring uppgörelsen, ”men världen ser ändå ut att vara det närmaste en lösning på Hormuzsundet sedan kriget startade”.

Flera medier konstaterar att cykliska aktier går starkt. Exempelvis toppar Boliden och SKF OMXS30 med uppgångar på 3,5-7 procent.

Telia handlades i botten av indexet. Bolaget aviserade under morgonen ett samarbete med KTH och den amerikanska investeringsjätten Brookfield om att utveckla suveräna AI-tjänster. Aktien fick även en sänkt rekommendation från Berenberg, till sälj från behåll och tappade drygt 4 procent.

Forskningsbolaget Synact Pharma meddelade att deras studie av resomelagon i kombination med metotrexat inte uppnådde målet. Bolagets ledning och styrelsen ingår samtidigt ett lockup-avtal som innebär att de inte får sälja sina aktier förrän efter nyår. Aktien stängde ner 16 procent, efter att ha tappat som mest 30 procent.

DI rekommenderade i helgen ett ”solklart köp” för blodanalysföretaget Cellavision och spådde att aktiekursen kan dubbleras på sikt. Aktien ökade runt 7 procent.

Tidningen bedömer också att det kan bli stökigt kring Intrums aktie när handeln med teckningsrätter i bolagets nyemission drar i gång i dag. Aktien föll cirka 21 procent.

I dag är det också första handelsdagen för Salix efter avknoppningen från industrikoncernen Volati. När Volati i onsdags handlades utan teckningsrätt minskade Volati 58 procent, motsvarande 51 kronor. På måndagen bytte Salix händer för nära 62 kronor, medan Volati backade cirka 5 procent.