Börsfallen i Asien: ”Blodbad är en bra beskrivning”

Asiatiska börser föll kraftigt på fredagen, i spåren av en tilltagande oro över värderingen av tech-bolag. I Tokyo backade Nikkei 225-indexet med 4 procent och i Taiwan sjönk börsen med 6 procent.

– En korrektion var förväntad, men den kom tidigare än väntat, säger Takamasa Ikeda, senior portföljförvaltare på GCI Asset Management, till Reuters.

– Jag ser ingen panik ännu – folk köper guld och silver, men det har varit förlustaffärer, säger Johan Javéus, senior ekonom på SEB, till Reuters.

– Ordet ”blodbad” är en bra beskrivning, eftersom det omfattar allt, säger Kei Okamura, förvaltare på Neuberger Berman.

– Space X är en bra temperaturmätare på marknaden just nu, och den handlas under noteringspriset, säger Christopher Forbes på CMC Markets.