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Illustrationsbild. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
Debatten om CSN-stödet

”Bra att CSN utreds – men det räcker inte”

Av Joel Malmén
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Regeringen har rätt i att CSN bör moderniseras, och det är ett bra första steg att fribeloppet ses över – men det behövs mer. Det skriver Dima Jaddo, ordförande i Saco studentråd, i en debattartikel i Expressen.

Redan nu pekas utbildningar på minst 360 högskolepoäng ut som utgångspunkt för fler studiemedelsveckor, men den poänggränsen är godtycklig, skriver Jaddo.

Även på utbildningar om 300 eller 330 högskolepoäng – såsom lärare, civilingenjör och tandläkare – måste studenter kunna göra omval utan att studiemedelsveckorna tar slut, fortsätter hon.

”Ett modernt studiemedelssystem måste möta studenternas verkliga behov och fungera för alla studenter – även för den som behöver en andra chans att hitta rätt utbildning.”

Dima Jaddo: CSN kommer ändå inte att räcka
debatt · Expressen

Om debattören

Dima Jaddo, ordförande, Saco studentråd

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