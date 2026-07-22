”Bra att CSN utreds – men det räcker inte”

Regeringen har rätt i att CSN bör moderniseras, och det är ett bra första steg att fribeloppet ses över – men det behövs mer. Det skriver Dima Jaddo, ordförande i Saco studentråd, i en debattartikel i Expressen.

Redan nu pekas utbildningar på minst 360 högskolepoäng ut som utgångspunkt för fler studiemedelsveckor, men den poänggränsen är godtycklig, skriver Jaddo.

Även på utbildningar om 300 eller 330 högskolepoäng – såsom lärare, civilingenjör och tandläkare – måste studenter kunna göra omval utan att studiemedelsveckorna tar slut, fortsätter hon.

”Ett modernt studiemedelssystem måste möta studenternas verkliga behov och fungera för alla studenter – även för den som behöver en andra chans att hitta rätt utbildning.”