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Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm (L) och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) under pressträffen. (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Politik

Regeringen vill ändra CSN-regler – fribeloppet kan höjas

Av Matilda Glaser
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Regeringen tillsätter en utredning om studiemedlet. Det meddelar gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm (L) på en pressträff efter dagens regeringssammanträde.

Bland annat vill man se över fribeloppet, så att studenter kan arbeta mer utan att deras rätt till CSN påverkas.

– Flitiga studenter som sommarjobbar, och därmed får viktig arbetslivserfarenhet, ska inte missgynnas, säger högskole- och forskningsminister Lotta Edholm (L).

Utredningen ska även titta på möjligheten till deltidssjukskrivning under studier, och om det ska bli möjligt att få studiemedel under längre tid vid långa utbildningar.

– För oss är det viktigt att det inte är ekonomiska begränsningar som avgör om Sverige får fler läkare, säger Edholm.

På pressträffen meddelar regeringen även att man tillsätter en utredning om en tillväxtagenda för svensk livsmedelsproduktion under perioden 2031–2045.

– Det här skickar en viktig signal om att ökad produktion kommer vara viktig för oss, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

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TT
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Aftonbladet
Lotta Edholm: Regeringen vill ändra reglerna för CSN
debatt · Expressen
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