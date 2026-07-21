Centerpartiet vill gå längre: Slopa fribeloppet helt

Centerpartiet vill gå längre än Tidöpartierna och helt slopa fribeloppet för hur mycket studenter kan tjäna utan att det påverkar deras rätt till CSN. Det skriver Anders Ådahl, partiets talesperson för forskning och högre utbildning, i en kommentar till Omni.

”Fribeloppet hör hemma i en annan tid och borde avskaffas helt.”

På en pressträff under dagen meddelade ministern Lotta Edholm (L) att regeringen och SD beslutat att tillsätta en utredning om studiemedlet, där bland annat fribeloppet kommer att ses över.

Både Liberalerna och Moderaterna har meddelat att man vill avskaffa fribeloppet helt på sommaren. I en debattartikel i Expressen skrev bland andra finansminister Elisabeth Svantesson att man samtidigt vill fortsätta begränsa hur mycket studenter kan tjäna under terminerna, eftersom ”högre utbildning är ett heltidsåtagande”.