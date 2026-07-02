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En skogsbrand när La Fare i södra Frankrike under torsdagen. (SDIS13 /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Bränder härjar i Frankrike – 3 000 evakuerade

Av Adam Lindh
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Den franska räddningstjänsten kämpar under torsdagen mot omfattande skogsbränder i södra Frankrike.

Omkring 800 brandmän och 150 fordon har satts in i regionerna Aude och Hérault, där de största bränderna härjar. Sammanlagt brinner omkring 900 hektar mark.

I grannregionen Pyrénées-Orientales har en brand spridit sig farligt nära staden Canet-en-Roussillon. Omkring 3 000 personer har tvingats evakuera och stadens industriområde hotas, skriver Le Parisien.

– Vår främsta kamp gäller industriområdet, där det finns många industribyggnader. Vissa innehåller förorenande eller brandfarliga ämnen, och flera företag är av stor betydelse för både ekonomin och sysselsättningen, säger prefekten i Pyrénées-Orientales.

Bränderna kommer efter flera veckor av torka. Enligt premiärminister Sébastien Lecornu har omkring 7 000 bränder brutit ut sedan sommarsäsongen inleddes.

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AP  · Ofta betalvägg
Le Parisien direktrapporterar (franska)
live · www.leparisien.fr
Fyra vattenbombare har satts in i Auderegionen
Reuters  · Ofta betalvägg
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