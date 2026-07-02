Bränder härjar i Frankrike – 3 000 evakuerade

En skogsbrand när La Fare i södra Frankrike under torsdagen.

Den franska räddningstjänsten kämpar under torsdagen mot omfattande skogsbränder i södra Frankrike.

Omkring 800 brandmän och 150 fordon har satts in i regionerna Aude och Hérault, där de största bränderna härjar. Sammanlagt brinner omkring 900 hektar mark.

I grannregionen Pyrénées-Orientales har en brand spridit sig farligt nära staden Canet-en-Roussillon. Omkring 3 000 personer har tvingats evakuera och stadens industriområde hotas, skriver Le Parisien.

– Vår främsta kamp gäller industriområdet, där det finns många industribyggnader. Vissa innehåller förorenande eller brandfarliga ämnen, och flera företag är av stor betydelse för både ekonomin och sysselsättningen, säger prefekten i Pyrénées-Orientales.

Bränderna kommer efter flera veckor av torka. Enligt premiärminister Sébastien Lecornu har omkring 7 000 bränder brutit ut sedan sommarsäsongen inleddes.