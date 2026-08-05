Brandmän börjar få kontroll över lågorna i Spokane

En metallgrind står kvar efter skogsbränderna i Spokane i delstaten Washington.

Kyligare väder har gjort att brandmän börjar få kontroll över skogsbranden som rasar i Spokane, delstaten Washingtons näst största stad, rapporterar AP.

Snart vänder dock väderlyckan. Prognosen siar om varmare, torrare och blåsigare dagar framöver.

Omkring 850 byggnader har hittills förstörts av bränderna och 67 000 personer har behövt evakuera. En man har gripits misstänkt för en av de tre bränderna i området. De andra två misstänks också ha startats av människor, men inte nödvändigtvis med flit, enligt polisen.