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En metallgrind står kvar efter skogsbränderna i Spokane i delstaten Washington. (Lindsey Wasson /AP/TT / AP)
Bränderna i USA

Brandmän börjar få kontroll över lågorna i Spokane

Av Hedda Hallsenius
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Kyligare väder har gjort att brandmän börjar få kontroll över skogsbranden som rasar i Spokane, delstaten Washingtons näst största stad, rapporterar AP.

Snart vänder dock väderlyckan. Prognosen siar om varmare, torrare och blåsigare dagar framöver.

Omkring 850 byggnader har hittills förstörts av bränderna och 67 000 personer har behövt evakuera. En man har gripits misstänkt för en av de tre bränderna i området. De andra två misstänks också ha startats av människor, men inte nödvändigtvis med flit, enligt polisen.

Polischefen: Området kommer att fortsätta vara under evakueringsorder i ”många, många fler dagar framåt”
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