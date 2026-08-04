Man gripen – misstänks ha startat skogsbrand i Spokane

Boende i Spokane tittar på resterna av deras hem.

En man har gripits misstänkt för att ha startat en av tre skogsbränder som just nu rasar utanför Spokane i delstaten Washington i USA, rapporterar CNN.

Mannen sågs enligt Spokanes polischef stå på knä där branden startade, och strax därefter såg vittnet rök komma från platsen. Han hittades av polis med vattentäta tändstickor och en stormtändare.

Bränderna har förstört över 700 byggnader sedan de blossade upp på lördagen. Omkring 65 000 människor har behövt evakuera sina hem.