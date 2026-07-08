Breda börsfall: Fanns en övertro på fredsavtalet

Börser faller medan räntor och oljepriset stiger efter att stridigheterna mellan USA och Iran trappats upp på nytt. Dessutom har Donald Trump sagt att han anser att vapenvilan är över.

Experter som Bloomberg pratat med menar att marknaden haft en övertro på att fredsavtalet från juni skulle hålla.

– Den självsäkerheten verkar nu skör, säger Violeta Todorova, senior analytiker på Leverage Shares, till nyhetsbyrån.

Och det finns mer som oroar marknaden just nu. Michael Field, chefsstrateg för aktier på Morningstar, lyfter fram AI-oron som framförallt fått sydkoreanska teknikjättar att tappa kraftigt.

– Överlappande negativa nyheter trycker marknaderna nedåt nu, säger Field.