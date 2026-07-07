Samsung rasade trots rekordvinst
Vinsten för Samsung Electronics, världens största chiptillverkare, blev för det andra kvartalet 19 gånger högre än under samma tidsperiod i fjol. Resultatet var dessutom högre än vad analytikerna hade räknat med, enligt Bloomberg.
Trots detta föll aktien med närmare 9 procent under dagens handel på börsen i Seoul. Andra teknikaktier drogs med i fallet, vilket bidrog till att det sydkoreanska aktieindexet KOSPI backade med över 6 procent.
Det hela ses som ett bevis på att investerare börjar bli allt mer skeptiska till AI-boomen.
– Inte ens starka resultat gör marknaden nöjd när värderingarna är höga, säger Tim Waterer, chefsanalytiker på KCM Trade till Bloomberg.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen