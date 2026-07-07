Samsung rasade trots rekordvinst

Vinsten för Samsung Electronics, världens största chiptillverkare, blev för det andra kvartalet 19 gånger högre än under samma tidsperiod i fjol. Resultatet var dessutom högre än vad analytikerna hade räknat med, enligt Bloomberg.

Trots detta föll aktien med närmare 9 procent under dagens handel på börsen i Seoul. Andra teknikaktier drogs med i fallet, vilket bidrog till att det sydkoreanska aktieindexet KOSPI backade med över 6 procent.

Det hela ses som ett bevis på att investerare börjar bli allt mer skeptiska till AI-boomen.

– Inte ens starka resultat gör marknaden nöjd när värderingarna är höga, säger Tim Waterer, chefsanalytiker på KCM Trade till Bloomberg.