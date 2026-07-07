Experterna spår fortsatt rotation bort från AI-aktier

Mike Bailey, FBB Capital Partners, om AI-frossan:

”Det är det som driver dagens nedgång. Jag tror att de sektorrotationer vi har sett kommer att fortsätta.”

Ipek Ozkardeskaya, Swissquote Bank, om Samsungs rapport:

”Den negativa reaktionen på Samsungs exceptionellt starka resultat påminner om att det på högt värderade marknader inte längre räcker att leva upp till förväntningarna.”

Charu Chanana, Saxo Markets:

”Starka resultat räcker inte längre.”

”För AI-relaterade aktier vill marknaden nu se starka resultat, starka prognoser och tydliga bevis på att prissättningskraften är uthållig.”

Ulrike Hoffmann-Burchardi, UBS, om sektorrotationen:

”Vi är fortsatt övertygade om AI:s långsiktiga tillväxt [...] Samtidigt har vi pekat på att nästa fas av börsuppgången sannolikt kommer att kännetecknas av ett bredare marknadsledarskap. Investerare bör säkerställa en diversifierad exponering.”

Mike Wilson, Morgan Stanley, om chipsektorn:

”Momentumet i halvledarbolagen verkar avta när investerare återvänder till årets eftersläntrare, däribland hyperscalers.”

”Den här divergensen kan inte fortsätta – den är inte hållbar.”

Matt Maley, Miller Tabak, om rotationen inom tekniksektorn:

”Om den fortsätter kommer tjurarna att behålla övertaget.”

”Börsuppgången har planat ut under de senaste fyra till sex veckorna, men det kan bara vara en andhämtningspaus efter den mycket starka utvecklingen i april och maj.”

Cameron Crise, Bloomberg, om AI-rallyt:

”Det är för tidigt att säga om detta är den stora vändpunkten, alltså en strukturell omsvängning för AI-handeln. Däremot är det rimligt att säga att tiden med den enkla AI-affären – den med en jämn, parabolisk uppgång – nu ligger bakom oss.”

Zachary Hill, Horizon Investments:

”Dagens historia är densamma som de senaste veckornas: sektorrotation efter den explosiva uppgången för AI-utbyggnaden, halvledare och minneschip. Förväntningarna på de här bolagen har blivit näst intill omöjliga att överträffa.”

Källor: CNBC, AFP, Bloomberg och Reuters.