Experterna spår fortsatt rotation bort från AI-aktier
Wall Street föll på tisdagen när investerare fortsatte rotationen bort från hajpade AI- och chipaktier – en trend flera experter tror kan fortsätta, skriver flera medier.
– Förväntningarna är höga, och bolagens fundamenta har svårt att leva upp till de extremt uppskruvade förväntningarna, säger FBB Capitals analyschef Mike Bailey till CNBC om AI-frossan.
Ed Yardeni på Yardeni Research tror att rapportsäsongen kan utlösa ett fall i teknikaktier.
– Den breda aktiemarknaden kan undvika en korrektion om investerare i stället roterar till sektorer som har släpat efter och levererar bättre resultat än väntat, säger han till Bloomberg.
Läs experternas kommentarer om börsdagen nedanför.
Experterna om Wall Street
Mike Bailey, FBB Capital Partners, om AI-frossan:
”Det är det som driver dagens nedgång. Jag tror att de sektorrotationer vi har sett kommer att fortsätta.”
Ipek Ozkardeskaya, Swissquote Bank, om Samsungs rapport:
”Den negativa reaktionen på Samsungs exceptionellt starka resultat påminner om att det på högt värderade marknader inte längre räcker att leva upp till förväntningarna.”
Charu Chanana, Saxo Markets:
”Starka resultat räcker inte längre.”
”För AI-relaterade aktier vill marknaden nu se starka resultat, starka prognoser och tydliga bevis på att prissättningskraften är uthållig.”
Ulrike Hoffmann-Burchardi, UBS, om sektorrotationen:
”Vi är fortsatt övertygade om AI:s långsiktiga tillväxt [...] Samtidigt har vi pekat på att nästa fas av börsuppgången sannolikt kommer att kännetecknas av ett bredare marknadsledarskap. Investerare bör säkerställa en diversifierad exponering.”
Mike Wilson, Morgan Stanley, om chipsektorn:
”Momentumet i halvledarbolagen verkar avta när investerare återvänder till årets eftersläntrare, däribland hyperscalers.”
”Den här divergensen kan inte fortsätta – den är inte hållbar.”
Matt Maley, Miller Tabak, om rotationen inom tekniksektorn:
”Om den fortsätter kommer tjurarna att behålla övertaget.”
”Börsuppgången har planat ut under de senaste fyra till sex veckorna, men det kan bara vara en andhämtningspaus efter den mycket starka utvecklingen i april och maj.”
Cameron Crise, Bloomberg, om AI-rallyt:
”Det är för tidigt att säga om detta är den stora vändpunkten, alltså en strukturell omsvängning för AI-handeln. Däremot är det rimligt att säga att tiden med den enkla AI-affären – den med en jämn, parabolisk uppgång – nu ligger bakom oss.”
Zachary Hill, Horizon Investments:
”Dagens historia är densamma som de senaste veckornas: sektorrotation efter den explosiva uppgången för AI-utbyggnaden, halvledare och minneschip. Förväntningarna på de här bolagen har blivit näst intill omöjliga att överträffa.”
Källor: CNBC, AFP, Bloomberg och Reuters.