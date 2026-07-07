Experter: Rekordbörsen har mer att ge efter krisen

Den stundande rapportsäsongen kan ge nytt bränsle åt rekordrallyt på Stockholmsbörsen. Det säger Ålandsbankens chefsstrateg Niklas Wellfelt till EFN.

Han tror på en bred uppgång.

– Det ser gynnsamt ut. Bolagen har klarat de orosmoln som marknaden befunnit sig under, säger Wellfelt till kanalen.

Även DNB Carnegies aktiechef Karl Hedberg tror att börsen har mer att ge, skriver DI. Det sjunkande oljepriset har minskat oron för högre inflation och räntor.

– Det gör att man kan återgå till det positiva scenariot med god vinsttillväxt i år och nästa år, säger han till tidningen.