Experter delade om börsen: ”Hela korthuset är dopat”

Rekordbörsen har redan lagt Irankriget bakom sig och flera faktorer pekar i rätt riktning när rapportsäsongen för det andra kvartalet nu rullar i gång. Det säger Lannebos allokeringschef Erik Nilsson till EFN och spår att särskilt svenska småbolag som tidigare underpresterat kan ta revansch. Särskilt sådana som är konjunkturkänsliga, så kallade cykliska bolag.

En som höjer ett varningens finger är hedgefondveteranen Erik Karlsson, som jämför läget med it-kraschen och råder investerare att ta på sig både hängslen och livrem, skriver DI. Bland annat oroas han av den dyra AI-utbyggnaden.

– När hela det här korthuset är dopat med lånade pengar behövs det oroväckande lite för att det ska börja svaja, säger han till DI.