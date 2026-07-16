British Steel förstatligas: ”Del av vår nations själ”
Den brittiska staten har tagit över ägandet av det blödande stålbolaget British Steel efter ett beslut i parlamentet på onsdagen. Det framgår av ett pressmeddelande från Downing Street.
Premiärminister Keir Starmer säger enligt BBC News att beslutet säkrar framtiden för stålproduktionen i Storbritannien.
– British Steel är en del av vår nations själ, säger han.
British Steel driver i dagsläget ett stålverk i staden Scunthorpe i norra England med omkring 2 700 anställda. Den tidigare kinesiska ägaren Jingye Group har uppgett att verksamheten går back 700 000 pund om dagen.
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