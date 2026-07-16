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Arkivbild från stålverket i Scunthorpe. (DARREN STAPLES / AP)
Krisande stålindustrin

British Steel förstatligas: ”Del av vår nations själ”

Av Tomas Ekelund
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Den brittiska staten har tagit över ägandet av det blödande stålbolaget British Steel efter ett beslut i parlamentet på onsdagen. Det framgår av ett pressmeddelande från Downing Street.

Premiärminister Keir Starmer säger enligt BBC News att beslutet säkrar framtiden för stålproduktionen i Storbritannien.

– British Steel är en del av vår nations själ, säger han.

British Steel driver i dagsläget ett stålverk i staden Scunthorpe i norra England med omkring 2 700 anställda. Den tidigare kinesiska ägaren Jingye Group har uppgett att verksamheten går back 700 000 pund om dagen.

Jingye har inlett en process för att kräva ersättning
BBC
British Steel förstatligas
pressmeddelande · www.gov.uk
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Krisande stålindustrinStorbritannienKeir StarmerBrittisk politikStål- och metallindustri