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Arbetare vid en masugn i British Steels fabrik i Scunthorpe. Bilden togs den 15 april 2025. (Darren Staples/AP/TT)
Krisande stålindustrin

Kinesisk ilska efter brittiskt förstatligande: ”Rena rånet”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Det kinesiska bolaget Jingye rasar mot den brittiska regeringens besked att British Steel har förstatligats, rapporterar AFP. Jingye kallar det brittiska agerandet för ”rena rånet” och menar att Storbritannien ”struntar i internationella investeringsregler”.

”Vi kommer in i det sista att använda alla juridiska medel för att få fullständig kompensation”, skriver bolaget i ett uttalande enligt AFP.

Jingye köpte British Steel 2020, men i fjol tog den brittiska regeringen kontroll över bolaget. Orsaken var att Jingye hade meddelat att stålverket i Scunthorpe, i norra England, snart skulle komma att stängas.

Kinesiska myndigheter har också markerat mot förstatligandet
AFP  · Ofta betalvägg
Jingye: ”Vi erbjöds nästan ingen kompensation alls”
Reuters  · Ofta betalvägg
Regeringen menar att förstatligandet säkrar en ”viktig nationell förmåga” (16 juli)
BBC
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