Kinesisk ilska efter brittiskt förstatligande: ”Rena rånet”

Arbetare vid en masugn i British Steels fabrik i Scunthorpe. Bilden togs den 15 april 2025.

Det kinesiska bolaget Jingye rasar mot den brittiska regeringens besked att British Steel har förstatligats, rapporterar AFP. Jingye kallar det brittiska agerandet för ”rena rånet” och menar att Storbritannien ”struntar i internationella investeringsregler”.

”Vi kommer in i det sista att använda alla juridiska medel för att få fullständig kompensation”, skriver bolaget i ett uttalande enligt AFP.

Jingye köpte British Steel 2020, men i fjol tog den brittiska regeringen kontroll över bolaget. Orsaken var att Jingye hade meddelat att stålverket i Scunthorpe, i norra England, snart skulle komma att stängas.