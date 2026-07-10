Brittisk ex-minister tros ha mördats i sitt hem

Brittisk polis har inlett en mordutredning efter att den konservativa politikern och tv-profilen Ann Widdecombe hittats död, rapporterar Sky News.

Widdecombe hittades i sitt hem på torsdagen. Enligt polisen hade hon svåra skador. Hon blev 78 år.

Polisen efterlyser en misstänkt man och ber allmänheten om tips, men ger inga övriga detaljer. Ett stort polisuppbåd är på plats utanför bostaden i den lilla byn Haytor Vale i sydvästra England, där chockstämning råder, skriver BBC.

Widdecombe hade flera ministerposter för det konservativa partiet på 90-talet. Hon var en stark brexitanhängare och kandiderade 2019 för Brexit Party, fram till Storbritanniens formella utträde ur EU året därpå. 2023 gick hon med i Reform UK.

Hon medverkade också i en rad tv- och radioprogram, bland annat som programledare.