Politikerkollegor i chock: ”Djupt ledsamt”

Det misstänkta mordet på den brittiska högerprofilen och ex-ministern Ann Widdecombe är ”djupt ledsamt” och omständigheterna ”extremt oroande”. Det skriver inrikesminister Shabana Mahmood på X.

”Ann tjänade allmänheten hängivet i årtionden”, fortsätter hon, och uppmanar till att undvika spekulationer om det misstänkta mordet.

Widdecombes stab säger att de är ”fullständigt förkrossade” över beskedet och att det senaste dygnet varit ”mycket traumatiskt”.

En talesperson för Downing Street säger att premiärminister Keir Starmer mottagit beskedet med sorg.

”Hon var en framstående figur inom brittisk politik i många år, och han hedrar den övertygelse och hängivenhet hon tjänade sitt land med.”

I ett senare uttalande kallar Starmer nyheterna ”chockerande” och manar till att sätta politiska skiljelinjer åt sidan.