Misstänkt man gripen: ”Inget tyder på ett politiskt motiverat brott”

En 26-årig man har gripits för det misstänkta mordet på den brittiska ex-ministern och tv-profilen Ann Widdecombe, uppger polisen enligt brittiska medier.

Händelsen utreds inte som terrorism. Polischefen Matt Longman säger att det är för tidigt att uttala sig om huruvida den misstänkte och Widdecombe hade någon koppling, men tillägger:

– Jag har ingen information som tyder på att det här är ett politiskt motiverat brott.

78-åriga Widdecombe, en känd konservativ profil i England sedan flera årtionden, hittades död med svåra skador i sitt hem i sydvästra England i går.

Den misstänkte mannen, som är brittisk medborgare, greps i Newton Abbot i Devon. Det ligger runt 1,5 mil från byn Haytor Vale där Widdecombe hittades död.