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Den brittiska politikern Ann Widdecombe. (Jean-Francois Badias / AP)
Brittiska politikermordet

Brittisk polis: Attacken mot Widdecombe var riktad

Av Hedda Hallsenius
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Mordet på den brittiska politikern och tidigare ministern Ann Widdecombe var tydligt en riktad attack, uppger brittisk antiterrorpolis enligt Reuters.

Polisen jobbar fortfarande på att ta reda på mördarens motiv.

– Vi arbetar fortfarande med att förstå i vilken grad attacken planerades eller förbereddes, säger Laurence Taylor, chef för Storbritanniens antiterrorpolis.

Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg
BBC rapporterar löpande
BBC
Ann Widdecombe pratade om Reform-ledaren Nigel Farage i en intervju strax före sin död
Independent
Widdecombe hittades död i sitt hem på torsdagen
www.theguardian.com
Polisen kommenterar inte huruvida de utreder om en annan stat varit inblandad
BBC
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