Brittisk polis: Attacken mot Widdecombe var riktad

Mordet på den brittiska politikern och tidigare ministern Ann Widdecombe var tydligt en riktad attack, uppger brittisk antiterrorpolis enligt Reuters.

Polisen jobbar fortfarande på att ta reda på mördarens motiv.

– Vi arbetar fortfarande med att förstå i vilken grad attacken planerades eller förbereddes, säger Laurence Taylor, chef för Storbritanniens antiterrorpolis.