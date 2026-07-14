Politikerns hem visades upp i tv – dagar innan mordet

Knappt en vecka innan mordet på Ann Widdecombe sändes ett tv-program på kanalen Quest där den brittiska ex-politikern visade upp sitt hem i Devon, rapporterar The Independent.

Programmet var en repris från 2022, där Widdecombe ger programledaren Angus Ashworth en rundvisning i sin enplansvilla och visar upp trädgården och köket.

Högerpolitikern hittades död i en blodpöl i huset i torsdags. Polisen tror att 78-åringen mördades ett dygn tidigare. En 28-årig man är gripen, misstänkt för att ha förberett eller uppviglat till terrorbrott.