Politikerns hem visades upp i tv – dagar innan mordet
Knappt en vecka innan mordet på Ann Widdecombe sändes ett tv-program på kanalen Quest där den brittiska ex-politikern visade upp sitt hem i Devon, rapporterar The Independent.
Programmet var en repris från 2022, där Widdecombe ger programledaren Angus Ashworth en rundvisning i sin enplansvilla och visar upp trädgården och köket.
Högerpolitikern hittades död i en blodpöl i huset i torsdags. Polisen tror att 78-åringen mördades ett dygn tidigare. En 28-årig man är gripen, misstänkt för att ha förberett eller uppviglat till terrorbrott.
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