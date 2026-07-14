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BBC rapporterar
Brittiska politikermordet

Politikerns hem visades upp i tv – dagar innan mordet

Av Ebba Örn
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Knappt en vecka innan mordet på Ann Widdecombe sändes ett tv-program på kanalen Quest där den brittiska ex-politikern visade upp sitt hem i Devon, rapporterar The Independent.

Programmet var en repris från 2022, där Widdecombe ger programledaren Angus Ashworth en rundvisning i sin enplansvilla och visar upp trädgården och köket.

Högerpolitikern hittades död i en blodpöl i huset i torsdags. Polisen tror att 78-åringen mördades ett dygn tidigare. En 28-årig man är gripen, misstänkt för att ha förberett eller uppviglat till terrorbrott.

Ann Widdecombe skulle vara med i tv på onsdagseftermiddagen
Independent
Polisen tror att hon attackerades vid 12.30-tiden på onsdagen
BBC
28-åringen greps i Yorkshire, drygt 40 mil från brottsplatsen
Aftonbladet
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