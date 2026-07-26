Brittiska pubdöden: Två om dagen tvingas lägga ner

Antalet pubar i Storbritannien har minskat med nästan en fjärdedel sedan millennieskiftet, skriver CNN. Bara mellan januari och mars i år stängde 161 pubar dörrarna för sista gången, vilket ger ett snitt på nästan två nedlagda pubar om dagen.

Prisökningar, skatter och inte minst sociala faktorer nämns som förklaringar. Den yngre generationen hittar andra sociala sammanhang och pubbesöken passar inte in i den bild av ett lyckligt liv som många vill ge sken av på sociala medier, säger sociologen Thomas Thurnell-Read.

– Det ses som förlorad tid.