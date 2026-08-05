Burnham överväger offentlig Epstein-utredning
Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham överväger att tillsätta en offentlig utredning om pedofilmiljardären Jeffrey Epsteins aktiviteter i Storbritannien, rapporterar BBC.
Burnham utsåg kort efter tillträdet Alex Davies-Jones till sin nya minister för brottsoffer. Hon avgick i protest från samma roll i föregångaren Keir Starmers regering, eftersom hon ansåg att denne inte lyssnat tillräckligt på Epsteins offer.
Enligt Davies-Jones ska Burnham också inom kort möta flera av Epsteins brittiska offer för ett samtal.
– Jag har försäkrats om att premiärministern tar detta på största allvar, säger hon.
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