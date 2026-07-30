Bussföraren släppt på fri fot – fortsatt misstänkt

Den busschaufför i 40-årsåldern som misstänks för grovt drograttfylleri och vållande till kroppsskada efter kraschen i Lund i går har släppts på fri fot, rapporterar Sydsvenskan.

– Det finns ingen möjlighet att påverka utredningen, man har samlat in de uppgifter man behöver, säger kommunpolisen Fredrik Wahlöö.

Föraren visade tecken på narkotikapåverkan efter kraschen och har drogtestats. Resultatet väntas dröja två till tre veckor.

Nio personer skadades, ingen av dem allvarligt, när bussen körde in i ett träd på Bantorget. Chauffören är tagen ur tjänst och bussen tagen i beslag för teknisk utredning.