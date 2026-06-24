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Thand Ringqvist/Busch. (TT)
Valet 2026Regeringsfrågan

C-ledaren: Ebba Busch distanserar sig från Tidö

Av Joel Malmén
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Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist följde noga KD-ledaren Ebba Buschs tal om ”ett annat politiskt ledarskap” och ”en höger med hjärta”, säger hon till SvD.

– Jag tolkar det som att hon distanserar sig från det som har varit Tidös politik.

Ett samarbete mellan S och KD är inte orealistiskt, säger C-ledaren. Att själv göra anspråk på statsministerrollen i en sådan regeringskonstellation tror hon kan bli svårt – men hon stänger inte dörren.

Thand Ringqvist kommer inte att göra om företrädaren Annie Lööfs misstag, säger hon.

– Det var ju inte ett så välförankrat besked när Annie sa att Magdalena Andersson var vår statsministerkandidat.

Denna gång har 200–300 centerpartister varit involverade i den vägvalsprocess som landat i att Moderaterna nu blivit alltför högerkonservativa, fortsätter hon, och ifrågasätter om M alls kan kalla sig ett liberalt parti längre.

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