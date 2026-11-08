Centerpartiets avgörande position i regeringsförhandlingarna kan få stor betydelse för sakpolitiken framåt, skriver TV4 Nyheterna. Inte minst gäller det frågor som rör företagande och klimat och miljö.

Centerpartiet gick till val på att bland annat satsa mer på solel, införa en ”kraftfull” miljöbilspremie samt ekonomisk ersättning till personer som drabbas mest av högre drivmedelspriser.

– Att minska klimatutsläppen var den fråga som enligt Valu de flesta av Centerns väljare tyckte var mest viktig, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.